Grecja przenosi uchodźców po starciach na Lesbos

Do zamieszek doszło w niedzielę, w obozie Moria na Lesbos po tym jak w zatłoczonym obozie wybuchł pożar wewnątrz jednego z kontenerów, w których mieszkają uchodźcy. W płomieniach zginęła kobieta, której zwęglone szczątki przewieziono do szpitala. W wyniku starć rannych zostało 17 osób.

W obozie Moria mieszka niemal cztery razy więcej uchodźców niż wynikałoby to z przygotowanej dla nich liczby miejsc. W obozie Moria mieszka ok. 12 tys. imigrantów.

Reuters podkreśla, że doniesienia o drugiej ofierze pożaru nie potwierdziły się. Przyczyna pożaru jest obecnie wyjaśniania.

Zastępca ministra obrony cywilnej Grecji, Lefteris Economou, poinformował w poniedziałek, że 250 uchodźców zostanie jeszcze tego samego dnia, wieczorem, przewiezionych do Grecji kontynentalnej.

Kwestia zatłoczonych obozów dla uchodźców na greckich wyspach będzie przedmiotem posiedzenia rządu.

Rząd do końca października chce zabrać z zatłoczonego obozu na Lesbos co najmniej 3 tysiące osób.

Już w ubiegłym miesiącu nowy, grecki rząd zapowiedział transfery uchodźców do kontynentalnej części kraju, aby poradzić sobie z wzbierającą falą uchodźców przybywających do Grecji i transferami imigrantów z Turcji.

W sierpniu do Grecji przybyło 9 tys. uchodźców - najwięcej od trzech lat, czyli od czasu wejścia w życie porozumienia UE z Turcją ws. ograniczenia liczby uchodźców napływających do Europy.

We wrześniu do Grecji przybyło ok. 8 tys. uchodźców.

W 2015 roku z Turcji do Grecji przybyło niemal milion uchodźców - w większości uciekinierów z Syrii. Obrońcy praw człowieka alarmują, że są oni przetrzymywani w bardzo złych warunkach, w przeludnionych obozach.