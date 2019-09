Trump: Mur graniczny jak rolls-royce

Była to jego podróż powrotna w to miejsce - prezydent był tam w marcu 2018 roku, aby obejrzeć prototyp ścian granicznych, które następnie zostały zniszczone, aby w ich miejsce postawić stalowo-betonowe elementy.

Wcześniej mur zbudowany był z blachy, którą można było wysadzić w powietrze i z mocniejszej warstwy, które, aby je zniszczyć, wymagały użycia zasilanych akumulatorowo pił.

Zdaniem Trumpa, tę poprzednią wersję muru imigranci przybywający z meksyku i Ameryki Południowej "przewracali rutynowo".

Krytycy nowego muru nazywają go "ścianą próżności" prezydenta Trumpa, a Mark Morgan, pełniący obowiązki komisarza ds. ceł i ochrony granic USA zaprzeczył przed grupą reporterów, by Trump kontaktował się z nimi, pytając o zdanie. - Prezydent słuchał agentów - mówił Morgan.

Jak pisze "Time" podczas wczorajszej wizyty Trump "rozkoszował się" szczegółami budowy muru, mówiąc, że służby graniczne i wojskowe przekonały go do zaakceptowania droższej wersji - zrezygnowano z litego muru, wzmacniając go stalowymi pachołkami.

Dziennie ekipy budowlane montują 270 paneli, każdy z 8 takimi pachołkami.

W miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu ma powstać podwójny mur o wysokości ponad 9 metrów. - To będzie wersja rolls-royce - stwierdził Trump.

Do tej pory powstało 106 kilometrów muru, na różnych etapach budowy są kolejne 403 kilometry w 17 lokalizacjach. Podpisane są kontrakty na następne 262 kilometry, które mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 90 dni.

Trump zapowiedział, że docelowo na granicy o długości 3 126 km ma powstać 885 kilometrów muru. Gdy budowa osiągnie 643 kilometry, administracja oceni, ile jeszcze trzeba zbudować.