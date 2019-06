Trump zapowiada cła, Meksyk - ograniczenie imigracji do USA

Meksyk chce zaostrzyć stosowane przez siebie środki w celu ograniczenia liczby imigrantów z Ameryki Środkowej, którzy przekraczają granice USA - oświadczył wiceszef meksykańskiego MSZ, Jesus Seade.

W najbliższym czasie ma dojść do rozmów przedstawicieli władz USA i Meksyku w związku z zapowiedzianym przez Donalda Trumpa wprowadzeniem ceł na wszystkie produkty z Meksyku. Ma to być - zgodnie ze słowami Trumpa - reakcja na to, że Meksyk nie podejmuje wystarczających kroków, by zahamować napływ nielegalnych imigrantów do USA przez południową granicę tego kraju.

Według zapowiedzi Trumpa cło na meksykańskie towary początkowo wyniesie 5 proc., ale z każdym miesiącem będzie rosło, aż w październiku osiągnie poziom 25 proc.

- Aby uniknąć przepływów dużej liczby mieszkańców z Ameryki Środkowej do USA, sądzę, że możemy wykorzystać tradycyjne mechanizmy i lepiej stosować istniejące zasady - powiedział Seade.

Zapytany, czy Meksyk może się zgodzić, aby zostać uznanym za "bezpieczne państwo trzecie", w którym imigranci mogą składać wnioski o azyl, zamiast składać je w USA, Seade odparł: "To nie jest rozwiązanie, nad którym pracujemy".

Seade nie przedstawił szczegółów działań, jakie Meksyk może podjąć, aby powstrzymać nielegalną imigrację do USA, tłumacząc to "delikatną naturą rozmów z Waszyngtonem".

W piątek z wizytą do USA udał się szef MSZ Meksyku Marcelo Ebrard. Seade, wiceszef MSZ ds. Ameryki, dołączy do niego w niedzielę. W środę spotkają się z sekretarzem stanu USA Mike'm Pompeo.

Trump z zahamowaniu napływu nielegalnych imigrantów do kraju uczynił jeden z celów swojej prezydentury.