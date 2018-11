Granica USA z Meksykiem: Patrol graniczny użył gazu łzawiącego

Według doniesień agencji Associated Press i Reuters, funkcjonariusze amerykańskiej służby celnej i ochrony granic (CBP) użyli gazu po tym, jak część migrantów próbowała wykonać przejście w koncertinie, zasiekach z cienkiego drutu po meksykańskiej stronie granicy.

Hondurańska migrantka 23-letnia Ana Zuniga powiedziała Associated Press, że w tym momencie zobaczyła, jak ??agenci amerykańscy używają gazu łzawiącego w kierunku części migrantów. - Uciekliśmy, ale gdy się ucieka, gaz dusi jeszcze bardziej - powiedziała AP, jednocześnie tuląc swoją 3-letnią córkę Valerię.

A migrant family, part of a caravan of thousands traveling from Central America en route to the United States, runs away from tear gas in front of the U.S.-Mexico border wall in Tijuana, Mexico.



