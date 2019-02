Korea Północna potępia zamach terrorystyczny w Kaszmirze

Korea Północna potępiła atak terrorystyczny do jakiego doszło 14 lutego w Kaszmirze oświadczając, że "zdecydowanie sprzeciwia się wszystkim formom terroryzmu".

W zamachu w Kaszmirze zginęło 41 funkcjonariuszy indyjskiej formacji paramilitarnej - był to najbardziej krwawy zamach na indyjskie siły bezpieczeństwa w Kaszmirze od kilku dekad.

Poniżej dalsza część artykułu

Indie oskarżyły Pakistan o to, że kraj ten wspiera terrorystów odpowiedzialnych za zamach i udziela im schronienia na swoim terytorium. Po zamachu doszło do poważnego kryzysu w relacjach dyplomatycznych Indii i Pakistanu - Pakistan ostrzegł Indie, że jakiekolwiek działania zbrojne na terytorium tego kraju doprowadzą do militarnego odwetu, Indie odebrały z kolei Pakistanowi klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu. Ponadto pod koniec tygodnia jeden z indyjskich ministrów zapowiedział zawrócenie biegu rzek, tak aby mniejsza ilość wody z Indii trafiała do Pakistanu, borykającego się już dziś z deficytami wody.

"Wyrażamy najgłębsze zaniepokojenie tragicznym incydentem, w którym ponad 40 osób straciło życie w wyniku ataku terrorystycznego do jakiego doszło w Dżammu i Kaszmirze w Indiach 14 lutego" - powiedział rzecznik północnokoreańskiego MSZ odpowiadając na pytanie agencji informacyjnej KCNA.

"Jest stałym stanowiskiem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, by sprzeciwiać się terroryzmowi i jego przejawom" - dodał rzecznik.