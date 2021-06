Roland Garros. Barty cierpi, ale wygrywa. Linette w drugiej rundzie

Serena Williams od lat stara się dogonić i wyprzedzić Margaret Court w liczbie wielkoszlemowych zwycięstw (Australijka ma ich 24, Amerykanka – 23). Coraz więcej wskazuje, że jej się to nie uda, ale królewski tytuł w Paryżu już zdobyła.

Amerykanka wygrała z Rumunką Iriną-Camelią Begu i została nazwana „Królową Nocy", ale z trybun nikt jej koronacji nie widział, bowiem do 9 czerwca z powodu koronawirusa obowiązuje w Paryżu godzina policyjna. Media zastanawiały się nawet, czy ludzie wyjdą ze stadionu bez protestów, ale Francuzi okazali się rzadkim u nich zdyscyplinowaniem i poszli do domów jakby to było ich bezdyskusyjnym obowiązkiem.