Serena Williams zagra w Paryżu

Od roku 2017 i ostatniego wielkoszlemowego triumfu w Australii Serena Williams dziewięć razy próbowała i jej się nie udało. Cztery razy przegrywała w finałach (Wimbledon i US Open 2018 i 2019). W tym roku w Nowym Jorku w półfinale pokonała ją Białorusinka Wiktoria Azarenka.

Pomimo to Serena już ogłosiła, że jedzie do Paryża, by wziąć udział w turnieju Roland Garros (27 września - 11 października). Nie odstrasza jej nawet to, że organizatorzy - w przeciwieństwie do Nowego Jorku - nie zgadzają się na zamieszkanie uczestników turnieju poza dwoma wyznaczonymi hotelami i nie będzie od tej reguły żadnych wyjątków.