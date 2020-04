Czy można ufać Amazonowi

Pracuje dla niego 560 tysięcy pracowników na całym świecie. W samym tylko USA wysyłają do klientów miliard 200 milionów paczek rocznie. Często zamówienia są przetwarzane w zaledwie kwadrans. To firma, w której nie ma mowy o stagnacji, jej hasłem przewodnim jest nieustanny rozwój.

– U nas zawsze mamy dzień pierwszy – mówi Jeff Bezos, prezes firmy, wykładając krótko i treściwie strategię.

56-letni Jeff Bezos w 2018 i 2019 roku uznany został najbogatszym człowiekiem świata według rankingu agencji Bloomberg, a czasopismo „Forbes” oszacowało jego majątek na 131 miliardów dolarów. Jest absolwentem znanego z produkcji mocnych głów Uniwersytetu w Princeton. Zanim założył Amazona, miał świetną pracę analityka finansowego w spółce partnerskiej D. E. Shaw & Co, ale to mu nie wystarczało. Umiejętność analizy i rozwijające się technologie, a także przekonanie, że powinny służyć finansom, skłoniły go do założenia własnego biznesu.