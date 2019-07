Katarzyna Adamik: Potrzebujemy ucieczki od szarej rzeczywistości

Niebagatelną rolę odegrała chyba promocja.

Jeśli stworzymy świetny produkt, ale nie uda nam się go wypromować, to i tak nikt go nie zobaczy. Netflix zawsze intensywnie promuje swoje produkcje.

Czy strategia Netflixa, który udostępnia widzom od razu cały sezon, jest lepsza od wypuszczania pojedynczych odcinków, jak robi to np. HBO?

To jest bardzo indywidualna kwestia. Osobiście preferuję obejrzenie ?całego serialu od razu. ?Mój styl życia jest zbyt nieregularny.

Czy „Stranger Things" ma szansę powtórzyć sukces „Gry o tron" i zobaczymy wiele kolejnych sezonów?

Możliwe. Niełatwo porównać obie produkcje, ponieważ to są zupełnie inne seriale, które celują ?w różne grupy odbiorców. „Stranger Things" jest oparty na dziecięcych fantazjach z elementami nadprzyrodzonymi, fikcyjnymi. Taka komiksowa opowieść nie każdemu się spodoba. Jednak ?fakt, że cieszy się tak ?dużą popularnością, pokazuje, że potrzebujemy ucieczki od szarej rzeczywistości.

Co panią najbardziej urzekło w „Stranger Things"?

Na początku mocno wciągnął mnie właśnie klimat lat 80. oraz sposób kręcenia, bo jako ?filmowiec zawsze patrzę również na aspekty techniczne: sposób reżyserowania, światło itd. To wszystko jest w tym serialu spójne. Zachwyciła mnie też gra młodych aktorów. Stworzyli świetnie dobraną grupę, której przygody wciągają i wzruszają.