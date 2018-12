Słynny portret "Upadłej Madonny" z "Allo Allo" sprzedany

Znany z brytyjskiego serialu komediowego "Allo Allo" obraz "Upadła Madonna z Wielkim Cycem" pędzla fikcyjnego malarza Van Clompa, został sprzedany na aukcji za 15 tys. funtów - informuje BBC.

"Allo Allo" to brytyjski serial komediowy, którego akcja rozgrywa się w okupowanej przez Niemców w czasie II wojny światowej Francji. Bohaterem serialu jest właściciel niewielkiej kawiarni, Rene Artois, który cieszy się ogromnym powodzeniem u kobiet, a jednocześnie jest wplątywany przez francuski ruch oporu w różnego rodzaju akcje wymierzone w nazistów.

Obraz "Upadła Madonna z Wielkim Cycem" jest w serialu przedstawiany jako wyjątkowo cenne dzieło sztuki. Po raz pierwszy sprzedano je w 2007 roku za 4 tys. funtów.

Teraz obraz kupił mieszkaniec Nouvion we Francji za 15 tys. funtów. Co ciekawe to właśnie w Nouvion kręcony był serial "Allo Allo".

W serialu wątek obrazu pojawiał się w każdym odcinku.

Obraz sprzedany za 15 tys. funtów to jedna z nielicznych kopii tego portretu, które przetrwały wszystkie dziewięć sezonów serialu.

Prowadzący aukcję obrazu Andy Stowe przyznaje, że 15 tys. funtów uzyskanych z jego sprzedaży to więcej niż często udaje mu się wylicytować za dzieła uznanych mistrzów malarstwa.