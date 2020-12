To, co najlepsze na scenach

– Nasz gest solidarności polega na tym, że daliśmy pracę artystom i szansę na kontakt z widzami – mówi dyrektor Bartosz Szydłowski. – Pokażemy osiem premier. Drugim gestem jest stworzenie platformy dla młodych, czyli zderzenie teatru z tym, co się dzieje na ulicach polskich miast. Mamy do czynienia z przełomem generacyjnym. Do tej pory obserwowaliśmy emigrację wewnętrzną lub tworzenie alternatywnej niszy z dala od głównego nurtu życia społecznego. Pokażemy też spektakle dla najmłodszych widzów.