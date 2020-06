Nowe spektakle i stare rygory

Wydarzenia weekendu to także spektakle, które nie doczekały się pierwszego pokazu z powodu zakazu gry, gdy twórcy mieli ledwie kilka dni do zakończenia pracy. Próby przerwano, a wznowione je w nowym reżimie sanitarnym.

Urodziła się w 1769 r. w Reszlu, gdzie została stracona w 1811 r. Jej historia, rozgrywająca się m.in. w czasie wojen napoleońskich, była niezwykle burzliwa. Opuściła dom, mając dziewięć lat. Pracowała, ale też próbowała się wiązać z żołnierzami, co było powodem jej licznych kłopotów. W 1807 r. miała, kierując się rzekomo zemstą na młodszym kochanku, spowodować pożar. Problem w tym, że oskarżono ją o wywołanie pożaru... z pomocą czarów. Niewykluczone, że winni byli polscy żołnierze z armii Napoleona. Ostatecznie król Fryderyk Willhelm III zatwierdził wyrok śmierci na stosie.

Historia Zdunk służy twórcom do pokazania, jak podważana była wiarygodność kobiet w czasach procesów o czary i jak dziś bywa lekceważona w sprawach dotyczących gwałtów i seksualnych nadużyć. Strzępy informacji dotyczące Barbary Zdunk układają się w okrutny obraz, z którego wynika, że kara spotkała nie oprawców, lecz ich ofiarę. Przez cztery lata przed egzekucją strażnicy stręczyli oskarżoną kobietę wszystkim chętnym obywatelom miasta. W więzieniu kobieta urodziła dwoje dzieci. Im więcej spotykało ją krzywd, tym bardziej dostosowywała się do obrazu kobiety-podpalaczki, uwodzącej mężczyzn, a także dzieciobójczyni.

Teatr im. Horzycy w Toruniu pokaże „Karierę Nikodema Dyzmy" Mostowicza w reżyserii Piotra Ratajczaka. Spektakl promowany jest sloganem „I ty możesz zostać prezydentem". Główny bohater to pozbawiony szczególnych talentów człowiek znikąd, który wyrusza do Warszawy w poszukiwaniu pracy. Lawina przypadków i cwaniactwo Dyzmy sprawiają, że zaczyna piąć się coraz wyżej po szczeblach kariery politycznej. Zachwycone nim społeczeństwo ignoruje jego kompletny brak kompetencji. Twórcy stawiają pytanie, czy dziś żyjemy w czasach opanowanych przez Dyzmów? Przed pandemią teatr mieścił 340 osób. Teraz spektakl obejrzy 80 osób. Na parterze wymontowano co drugi rząd, a osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym, mogą zajmować loże. Każda sąsiednia jest jednak wolna. Dyrekcja prosi o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem. Konieczne jest wypełnienie oświadczenia.