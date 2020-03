Kombinat kultury

- Gdy ministrem kultury została Joanna Wnuk – Nazarowa – dzwoniła do mnie regularnie co trzy miesiące z propozycją objęcia dyrekcji– pamięta Waldemar Dąbrowski. – Odmówiłem trzy razy, a za czwartym powiedziałem: tak, chyba jestem gotów. Było to po spotkaniu z Mariuszem Trelińskim i Borysem Kudlićką, którzy mi przedstawili swoją ideę „Madame Butterfly”.



Dąbrowski wspomina też, że gdy obejmował stanowisko, jednym z najważniejszych postanowień było dokonanie zmian, dzięki którym Teatr Wielki stałby się instytucją przyciągającą widzów o różnych upodobaniach i w różnym wieku. Zapamiętał bowiem, że kiedy był tu po raz pierwszy jako uczeń ze szkolną wycieczką – bardzo się zraził.



Z kolei Mariusz Treliński przypomina, że choć muzyka jest niezmienna, to ludzie, którzy jej słuchają są coraz to inni za sprawą zmieniających się czasów. Wiele wspólnych inscenizacji stworzył ze scenografem Borisem Kudlićką, z którym – jak uważa – łączy go wspólne widzenie muzyki.



- Reżyser powinien reagować na czas – wyjaśnia Treliński. – Od początku było dla mnie ważne zapraszanie do współpracy wielu osób spoza opery – ze świata sztuk wizualnych, teatrów, kina, pokazów mody. Wraz z ich udziałem w tworzeniu spektakli - furtka otworzyła się szerzej także dla widzów.



Teatr Wielki jest także organizatorem prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki. Od 2019 roku Konkurs jest członkiem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych. Jak wyjaśnia m,in. Izabella Kłosińska, dyrektor ds. obsady - polska szkoła wokalna i nasi młodzi śpiewacy są wysoko cenieni na świecie.



Renomę ma także Polski Balet Narodowy kierowany przez Krzysztofa Pastora. Jak wyjaśnia choreograf – na audycje mające wyłonić współpracujących tancerzy - napływają setki zgłoszeń z całego świata.



Jedną z najmłodszych córek Teatru Wielkiego jest Galeria Opera regularnie pokazująca od 2012 wystawy najwybitniejszych polskich klasyków – od Stanisława Fijałkowskiego poprzez Ryszarda Winiarskiego, Edwarda Dwurnika i wielu innych. Szacuje się, że każdą ekspozycję ogląda około 50 tysięcy gości.



Po programie, także w TVP Kultura „Halka” Moniuszki w reżyserii Mariusza Trelińskiego ze scenografią Borisa Kudlićki.