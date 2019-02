Tusk mówi o "obsesji Kaczyńskiego na temat pieniędzy" Donald Tusk Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- Nie jestem zaskoczony, to byłoby nieprecyzyjne, że (Jarosław Kaczyński) jest aż tak owładnięty obsesją pieniędzy, ale nie sądziłem że to dojdzie do tego etapu - tak Donald Tusk w TVN24 skomentował sprawę tzw. taśm Kaczyńskiego.