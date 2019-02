Sondaż: Czy „taśmy Kaczyńskiego” osłabią PiS

Czy zdaniem Polaków „taśmy Kaczyńskiego” osłabią PiS? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Trudno przesądzić, czy w dłuższej perspektywie „taśmy Kaczyńskiego" przyczynią się do upadku Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się raczej, że to kolejna warstwa śniegu czy – jak kto woli – błota, która przykleja się do rozpędzającej się kuli. Ta jednak zawsze może zostać wyhamowana i nie ma pewności, dokąd doleci – komentuje Zuzanna Dąbrowska.

Publikacja zapisu rozmowy Jarosława Kaczyńskiego, Geralda Birgfellnera oraz Jana Marii Tomaszewskiego raczej nie wywoła natychmiastowego trzęsienia ziemi w polskiej polityce. Ale długofalowo może okazać się bardzo niebezpieczna dla partii zbudowanej przez Jarosława Kaczyńskiego – przewiduje Artur Bartkiewicz.

Największa grupa respondentów (43 proc.) uważa, że „taśmy Kaczyńskiego” osłabią PiS, ale co trzeci (33 proc.) jest przeciwnego zdania. Zdania w tej sprawie nie ma blisko co czwarty respondent.

- Częściej na osłabienie Prawa i Sprawiedliwości w efekcie tej sprawy wskazują kobiety (43 proc.), badani do 24 lat (51 proc.), ankietowani o dochodzie netto powyżej 5000 zł (49 proc.) oraz badani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (48 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu uważa, że w społeczeństwie potransformacyjnym, do jakich zaliczyć można mieszkańców Polski, wydarzenie takie z pewnością osłabiłoby partię rządzącą i to w sposób znaczący. - Ostatnie działania służb wewnętrznych, polegające na aresztowaniu byłego asystenta ministra obrony narodowej i prezesów kilku spółek państwowych, ponadto ujawnienie pikanterii z życia osobistego parlamentarzysty Stefana Niesiołowskiego oraz trzymanie w obwodzie kilku innych drażliwych spraw z życia politycznego i publicznego, może w znaczący sposób zneutralizować utratę poparcia wyborczego na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem zaufanie do partii rządzącej straci niewielka - kilkuprocentowa - grupa wyborców, która świadomie przekona się, że "działania finansowe" prowadzone przez PiS nie różnią się w sposób znaczący od poprzednich formacji sprawujących władzę w kraju – kwituje prof. Knopek w rozmowie z serwisem rp.pl.

Publikacja faktur dla Srebrnej uderza w premiera Mateusza Morawieckiego, który broniąc szefa PiS wykluczał ich istnienie.