Marketing obrazu za 450 mln dolarów

Co ciekawe, wcześniej agentka Christie’s oglądając to samo dzieło stwierdziła: „Nie dla mnie”.

„Zbawiciel świata” czyli „Salvator Mundi” to obraz olejny, namalowany na desce o wymiarach ok. 60 na 40 cm. przez Leonarda da Vinci w latach 1506–1513 dla króla Francji Ludwika XII. Dzieło przedstawia Chrystusa z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa, a w drugiej trzymającego szklaną kulę - symbol świata. Przez 100 lat obraz uznawany był za zaginiony. Jego „znalazcą” został nowojorski marszand Robert Simon. W kwietniu 2005 roku wypatrzył na aukcji w malutkim domu aukcyjnym w Nowym Orleanie ów obraz, choć nie figurował jako dzieło wielkiego włoskiego mistrza, ale późniejsza praca jego ucznia Hollara (W pracowni Leonarda powstało około 20 wersji „Salvator Mundi”).

Potem obraz został poddany trwającej dwa lata konserwacji, w czasie której nabierano pewności, że to zaginione dzieło Leonarda. W 2009 roku pięciu ekspertów zostało poproszonych o wyrażenie zdania, czy tak rzeczywiście jest. Oprócz Martina Kempa, historyka sztuki z Oxfordu opiniowało jeszcze dwoje Amerykanów i dwoje Włochów.

- Przyznam, że było dość nerwowo – pamięta Martin Kemp.

Tylko on przedstawił jasno swoje stanowisko, pozostali ze swej oceny nie zwierzyli się od razu. Ale, na otwartej w listopadzie 2011 roku wystawie Leonarda w londyńskiej National Gallery, pokazano „Zbawiciela świata”. To była nobilitacja i wskazanie autorstwa genialnego malarza. Mimo takiej rekomendacji wciąż nie było chętnego na kupno obrazu. Zdecydował się dopiero rosyjski miliarder Dimitrij Rybołowlew, ale to całkiem osobna i równie ciekawa opowieść.

Były też i są nadal wyraźne głosy sceptyków – i to uznanych zawodowców, choćby Matthew Landrusa, historyka sztuki z Oxfordu. Po raz kolejny obraz był szczegółowo badany przy użyciu najnowocześniejszych metod, przez ekspertów w Luwrze. W efekcie uznano, że Leonardo był tylko jednym z autorów „Salwator Mundi”. Ostatecznie obrazu nie eksponowano na wystawie Leonarda w Luwrze, którą obejrzało milion widzów - dwa razy więcej niż w Londynie. A było to już po jego rekordowym zakupie - w 2017 roku licytacja „Salvator Mundi” w Christie’s zaczęła się od 240 mln dolarów i skończyła na milionach 400 plus 50 milionów opłat. Dodać trzeba, że obraz został wystawiony na sprzedaż na aukcji sztuki współczesnej, a nie dawnej. Specjalista zauważa, że sztukę dawną znacznie częściej kupują ludzie znający się na rzeczy… Fakt faktem – to była najwyższa cena za obraz, jaką kiedykolwiek osiągnięto na aukcji.

Pasjonujący dokument pokazujący rynek sztuki, mechanizmy nim rządzące, kreślący interesujące portrety psychologiczne zaangażowanych w niego ludzi, a także kulisy – zrealizował Antoine Vitkine. Zainteresuje nie tylko miłośników sztuki.

Film „Zbawiciel na sprzedaż” można oglądać na vod.mdag.pl.