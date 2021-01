Ferie ze sztuką

Gorąca sztuka w zimowy poranek

Wiele innych muzeów także ma ciekawe projekty na ferie zimowe. Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje je pod hasłem „Zimowy poranek” i codziennie (od piątku do soboty) o godz.10 proponuje nowe zagadki i zadania, warsztaty, słuchowiska. Dołączając do nich można m.in. wyruszyć na zimową wyprawę w góry i poznać artystów, których one inspirowały. Albo posłuchać opowieści o starożytnej modzie, która nieraz zaskakuje. Na pewno warto także obejrzeć arcydzieła z kolekcji MNW. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, ale na warsztaty obowiązują zapisy online. Więcej tutaj.

Muzeum Narodowym w Krakowie zaprasza na ferie online od 7 stycznia. Na warsztaty w ramach cyklu „Niech Moc będzie z nami!” obowiązują bilety w cenie 10 zł, ale czeka mnóstwo atrakcji, np. można stworzyć rosnące obrazy 3 D, spróbować własnych sił w malarstwie lub rzeźbie, czy wziąć udział w kuratorskim oprowadzaniu po wystawie „Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689-1775)”. Więcej

Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddziały zapraszają dzieci na bezpłatne spotkania online również na platformie Zoom (obowiązują zapisy mailowe w tygodniu poprzedzającym zajęcia edukacja@mnwr.pl). Można na nich poznać wiele ekscytujących historii, np. arcydzieła Lucasa Cranacha „Madonna pod jodłami”. (A przy okazji wykonać jego własne wersje rysunkowe i akwarelowe). Czy odkryć tajemnice Skarbu Średzkiego. A także zrobić kolędniczą gwiazdę i dołączyć do wspólnego kolędowania albo przemienić obowiązkowe maski w maseczki karnawałowe. A nawet zatańczyć, czerpiąc inspiracje z figur malowanych przez Marka Oberla¨ndera i Jana Lebensteina. Szczegóły tutaj

Warto sprawdzić propozycje ferii online także na wielu innych stronach, m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie organizuje zimowe twórcze warsztaty pod hasłem „Sztuka rozgrzewa” dla uczestników w różnym wieku.

A Pałac w Wilanowie zachęca do udziału w odpłatnych zajęciach edukacyjnych online, na których można poznać np. karnawałowe zwyczaje na dworze króla Jana III

Więcej oraz do odwiedzania parku, gdzie największą atrakcją jest Królewski Ogród Światła.