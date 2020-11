Odwiedź rezydencje królewskie online

W tym roku uczestniczą w niej Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, które biorą w niej udział od 2012 roku. A po raz pierwszy dołączają: Muzeum Zamkowe w Malborku i Zamek Królewski w Sandomierzu.

- W 2019 roku Zamek Królewski w Warszawie podczas „Darmowego listopada” odwiedziło 80 tysięcy osób. Więcej niż wówczas w październiku, w którym było 55 tys. osób . Liczymy, że w tym roku będzie to liczba wielokrotnie wyższa dzięki wizycie internetowej. - mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej jego dyrektor, prof. Wojciech Fałkowski. Zastrzegł jednak, że w internecie nie da się zobaczyć i poczuć atmosfery miejsc historycznych, więc zapraszał widzów do zwiedzania wnętrz bezpośrednio, gdy tylko będzie to już możliwe.