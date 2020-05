Muzeum Narodowe we Wrocławiu otwiera wszystkie oddziały

Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu liczą ponad 200 tys. obiektów od średniowiecza do czasów współczesnych. Znaczną ich część stanowią dzieła z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale ma też wszechstronną kolekcję sztuki polskiej i europejskiej.

Z sześciu galerii stałych, mieszczących się w gmachu głównym, na początek udostępnione zostały dwie: „Sztuka polska XVII–XIX wieku” oraz „Sztuka europejska XV–XX wieku”. W pierwszej można zobaczyć przede wszystkim obrazy wybitnych polskich twórców, m.in. Bernarda Belotta, zwanego Canalettem, Piotra Michałowskiego, Juliusza Kossaka, Jana Matejki, Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego.

W drugiej prezentowane jest malarstwo niemieckie, włoskie, niderlandzkie, francuskie, angielskie, hiszpańskie. Są tu prawdziwe arcydzieła, jak np. „Ewa” Lucasa Cranacha starszego, „Pejzaż zimowy z łyżwiarzami i pułapką na ptaki” Pietera Brueghla młodszego, „Pokłon Trzech Króli” Davida Teniersa, „Chrystus przy kolumnie biczowania” Francisco de Zurbarán,. „Portret chłopca” Jeana Baptiste’a Siméona Chardina.

Dostępna jest też wystawa czasowa „Secesja w metalu” z dekoracyjnymi wyrobami z przełomu XIX/XX wieku.

„Panorama Racławicka” to jedna z najpopularniejszych wrocławskich atrakcji. Przedstawia bitwę stoczoną 4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami przez wojska powstańcze pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi. Gigantyczna panorama (15 × 114 m) powstała w 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, by pokrzepić serca Polaków w czasie niewoli. Jej pomysłodawcą był znany lwowski malarz Jan Styka, który zaprosił do współpracy znakomitego batalistę Wojciecha Kossaka. Przy tworzeniu dzieła współpracowali też inni artyści: Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozański. We Wrocławiu Panorama Racławicka jest prezentowana we wrocławskiej rotundzie od 1985 roku.

Muzeum Etnograficzne przedstawia dzieje i kulturę Dolnego Śląska. Czynna jest w nim także wystawa czasowa „Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii”.

W otwieranym w piątek Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej można będzie jeszcze zobaczyć wyjątkową wystawę monograficzną „Willmann. Opus magnum”, pokazującą wszechstronnie twórczość Michaela Willmanna (1630 –1706), jednego z najwybitniejszych barokowych artystów w Europie Środkowej, zwanego śląskim Rembrandtem.

A także stałą „Kolekcję sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku” z dziełami m.in. Marii Jaremy, Tadeusza Kantora, Tadeusza Brzozowskiego, Józefa Szajny, Władysława Hasiora, Aliny Szapocznikow, Magdaleny Abakanowicz.

Szczegóły zwiedzania i obowiązujące zasady bezpieczeństwa na stronie muzeum.