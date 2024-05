Partner relacji: Microsoft



Reklama

Sztuczna inteligencja podczas EKG w Katowicach jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Jak z Pana perspektywy wygląda wykorzystanie jej możliwości przez polskich przedsiębiorców?

Przede wszystkim rozpocznijmy od tego, że sztuczna inteligencja jest z nami od zawsze. Temat szeroko wybuchł odkąd pojawił się ChatGPT. Prawda jest taka, że ona jest, była i będzie z nami. W chwili obecnej ten hype, o którym mówimy, dotyczy generatywnej sztucznej inteligencji, która pozwala nam de facto komunikować się z otoczeniem, albo tej sztucznej inteligencji komunikować się z nami w sposób zrozumiały i wyciągać wnioski. Jest to dość duża ewolucja. Ale wracając do pytania, jak polskie przedsiębiorstwa wchodzą w generatywną sztuczną inteligencję, zacząłbym od tego, że odpowiedzialnie. Nasze polskie firmy nie wskoczyły w ten trend bez opamiętania. Mówię to w znaczeniu pozytywnym. Większość naszych firm przygotowuje swoje systemy, swoich ludzi i swoją strukturę danych, ponieważ bez tego nie będziemy w stanie w pełni skorzystać z możliwości sztucznej inteligencji i nie będziemy w stanie zbudować przewagi konkurencyjnej. Chciałem pochwalić większość polskich firm, że wejście w AI jest przemyślane i rozsądne. Wydaje mi się, że akceleracja jest nadal przed nami. My, jako Microsoft, obserwujemy olbrzymie zainteresowanie generatywną sztuczną inteligencją, szczególnie w kilku sektorach. Są to sektor bankowy i retailowy. Mamy tutaj potężne projekty i potężne plany współpracy z polskimi firmami. Staramy się je wspierać, przede wszystkim, technologią. Ale to, co możemy zaoferować, to wiedza, ludzie, zasoby, przykłady z innych krajów. Dzielimy się i wspieramy poprzez szkolenia czy hackatony. Idziemy we właściwym kierunku i wydaje się, że Polska ma szansę wskoczyć do tego pociągu AI, skorzystać na tym i zbudować przewagę nad innymi.

Świadomość nieuchronności zastosowania sztucznej inteligencji w obecnym wydaniu mają też pracownicy. Jak to wygląda w relacji pracodawca-pracownik. Czy to jest wymóg, czy też chęć, która może nieraz być także jakimś ryzykiem?

To temat rzeka. Po pierwsze takim słoniem w pokoju jest obawa o to, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Nie zabierze. To jest oczywiście moje zdanie. Natomiast jest niezerowa szansa, że zabierze nam tę pracę ktoś inny, kto z tą sztuczną inteligencją się zaprzyjaźni i będzie w stanie podnieść swoją produktywność przy jej wykorzystaniu. Właśnie opublikowaliśmy nowe badanie, które mówi o tym, że 61 proc. polskich pracowników biurowych już dzisiaj korzysta ze sztucznej inteligencji. Ale to nie jest najciekawsze. Moim zdaniem najciekawsze z tego badania jest to, że 79 proc. polskich pracowników biurowych szuka rozwiązań na własną rękę. To moim zdaniem mówi nam o tym, że ci pracownicy sami szukają sposobów, żeby się rozwijać, żeby urozmaicać swoją pracę i żeby podnosić swoją produktywność. Czyli nawet jeżeli mój pracodawca nie pójdzie w tym kierunku, to ja pójdę tam sam, co oczywiście jest wyzwaniem, bo wtedy może dojść do sytuacji, w której dopuszczamy rozwiązania, które nie do końca są sprawdzone przez nasze działy IT.