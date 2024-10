Dobrostan klientów – zadanie dla firm

Teraz Benefit Systems idzie jednak dalej, oferując pracodawcom nowe narzędzia, które pozwolą poprawić dobrostan pracowników również w zakresie psychologii, odżywiania się i rozwoju. Edukacja i wsparcie w tym obszarze pozwalają ludziom skuteczniej radzić sobie z trudnymi sytuacjami i coraz bardziej skomplikowanym środowiskiem. – Benefit Systems stara się podchodzić do tego problemu systemowo. Na końcu musi być cel, by dbanie o dobrostan pracowników było dla firm dobrą inwestycją. Im lepszy jest dobrostan pracowników, tym bardziej są produktywni – podkreślał Szostak.

Świadomość społeczna w zakresie zdrowia jest coraz większa. Jak zaznaczał dyrektor, dziś nie chodzi się już na siłownię tylko po to, by lepiej wyglądać, ale by być zdrowszym. Konsumenci, kupując produkty, dokonują bardziej świadomych wyborów, chcą, by były zdrowe. Zmieniają się tym samym kryteria nabywcze. Biznes musi odpowiadać na te potrzeby, by budować zaufanie wśród klientów.

O dobrostan klientów, a w tym przypadku pacjentów, dba również Grupa LUX MED. – Pomagamy ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu i czynimy świat lepszym. Zdrowie jest najwyższą wartością w życiu, wypełnianie takiej misji jest szczególnie istotne – mówiła Joanna Węgrzynowska, pełnomocnik zarządu firmy ds. ESG. W tym przypadku również edukacja odgrywa istotną rolę. Chodzi o zachęcanie pacjentów do badań profilaktycznych. Bo lepiej i łatwiej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć.

Marta Pawłowska, dyrektor prezydium Partnerstwa na rzecz Profilaktyki i Leczenia Otyłości, podkreślała, że dobrostan ludzi wymaga zaangażowania biznesu, administracji publicznej, strony społecznej i naukowców. – Mamy świadomość, że w programach zdrowotnych nie rozwiążemy problemu otyłości kampanią. W ramach profilaktyki leczenia otyłości stworzyliśmy założenia do krajowej redukcji otyłości rozpisane na kilka dekad – mówiła.

Dodała, że rola biznesu jest w tym procesie nie do przecenienia. Pokazują to doświadczenia takich krajów, jak Francja, Holandia czy Hiszpania. – W rozwiązaniach długofalowych dotyczących zdrowia publicznego potrzebne jest partnerstwo publiczno-prywatne. Musi być oddolne wsparcie, ale jednocześnie odgórne przywództwo. (…) Mamy już deklaracje firm, producentów artykułów spożywczych, którzy wiedzą, że muszą usiąść z nami do stołu – mówiła Pawłowska.

Działania tego typu wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu. A tę, za sprawą legislacji, da się zmierzyć. Firmy zobowiązane są do tworzenia raportów niefinansowych, które pokazują, czy ich biznes jest zrównoważony. Allegro zaprezentowało za 2023 rok raport zgodny z dyrektywą CSRD, podejmując wyzwanie na rok przed wejściem w życie takiego obowiązku.