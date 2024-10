OZE wspierają ochronę klimatu

Remigiusz Piwowarski, dyrektor ds. rozwoju w EDP Energia Polska, wskazał na wyzwania w obszarze fotowoltaiki i energetyki wiatrowej. W tym pierwszym wyróżnił trzy. Pierwsze to długi czas oczekiwania na przyłączenie do sieci, drugie to przeciągające się procedury odwoławcze w tej sprawie, a trzecie dotyczy znajdowania przez biznes nowych, innowacyjnych form docierania z rozwiązaniami OZE do klientów. W energetyce wiatrowej zwrócił uwagę na ustawę 10H, która hamowała rozwój rynku. Teraz jej nowelizacja pozwalająca na lokowanie wiatraków w odległości 700 m od zabudowań to krok w dobrym kierunku, choć powinno to być 500 m, bo „to jest europejski standard”.

Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium, powiedział, że banki chętnie finansują zieloną energię. – Powstała nawet pewna konkurencja między bankami, jeśli chodzi o projekty. Wszystkie mają w swoich strategiach deklaracje co do kwot, które będą angażowały w zieloną energię i to nie są deklaracje puste – powiedział. – Dodatkowo banki są zobowiązane do przygotowania planów dekarbonizacji portfela. To powoduje, że naszym zadaniem jest także edukacja klientów przez pokazywanie im korzyści.

Zwrócił uwagę, że wyzwaniem w Polsce jest przede wszystkim brak projektów, które nadawałyby się do finansowania. Wiąże się to z brakiem przyłączeń – bez warunków przyłączenia nie ma bowiem finansowania. Potrzebne są inwestycje, ale też regulacje dotyczące stabilizowania sieci, która nie jest przystosowana do energetyki rozproszonej. – Warto pomyśleć także o wsparciu dla magazynów – mówił Andrzej Gliński. Trzeba też poprawiać efektywność energetyczną.

Dorota Niedziółka, prorektorka ds. rozwoju SGH, kierowniczka Katedry Geografii Ekonomicznej, uważa, że nastąpi przyspieszenie transformacji energetycznej, nie tylko w Polsce. – Mamy bowiem kumulację różnego rodzaju procesów, które są konsekwencją dużych oczekiwań biznesu, ale także społeczeństwa – mówiła profesor Dorota Niedziółka. Chodzi m.in. o bezpieczeństwo energetyczne, co w obliczu odchodzenia od paliw kopalnych powoduje konieczność przyspieszenia zmian. Jednocześnie potrzebna jest stabilność, zmiany nie mogą być nagłe, by nie wywoływać ryzyk politycznych.

Piotr Stępiński z Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Monitorowania Rozwoju Rynku OZE w Departamencie OZE Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślał, że potrzebna jest modernizacja sieci oraz rozwój magazynowania energii. – To perspektywiczny kierunek, który jest wpierany legislacją – mówił. Dodał, że potrzebne są trzy elementy: stabilna legislacja, finansowanie – które jest dostępne, oraz determinacja we współpracy z branżą.

– Siłą i szansą Europy jest różnorodność. Ale powoduje ona także, że w mamy 27 wdrożeń dyrektyw UE na rynkach krajowych. Dlatego należy z tej różnorodności korzystać w sposób rozsądny, a nie w sposób, który prowadzi do przeregulowania i w efekcie nas hamuje – podsumował Ryszard Hordyński.