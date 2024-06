Amerykanie budują kadry jądrowe w Polsce – to szansa dla naszej gospodarki

Materiał powstał we współpracy z Bechtel Polska

Zasadniczym elementem przedsięwzięcia jest kształcenie kadr m.in. w ramach współprac z Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską.

W pomorskiej gminie Choczewo rozpoczynjają się prace geologiczne niezbędne do realizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Tylko w tej lokalizacji, odpowiedzialna za budowę elektrowni firma Bechtel, chce zatrudnić ok. 600-700 specjalistów z Polski. Ich pracę swoją wiedzą i doświadczeniem nabytym przy podobnych inwestycjach wesprze 200-300 fachowców z USA. Amerykanie mówią wprost: to ogromna szansa dla polskiej gospodarki oraz pracowników. I już teraz intensywnie działają na rzecz budowy jądrowych kadr.

Wyszkolą jądrowych ekspertów

Pozyskanie odpowiednich kadr do tak zaawansowanego przedsięwzięcia to proces, którego sprawną realizację ma zapewnić m.in. współpraca Bechtel i Politechniki Warszawskiej. W marcu oba podmioty popisały umowę dotyczącą uruchomienia Programu Rozwoju Kariery w obszarze energetyki jądrowej. Cel? Wykształcenie specjalistów, którzy wesprą rozwój polskiej energetyki jądrowej, w tym budowę i eksploatację pomorskiej elektrowni.

- Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie poznamy wielu utalentowanych ludzi, którzy dołączą do naszego lokalnego zespołu specjalistów, a w dłuższej perspektywie pomogą stworzyć w Polsce europejskie centrum innowacji w dziedzinie energetyki jądrowej – podkreślał Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska.