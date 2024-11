Polska wciąż formalnie pracuje nad Euro 2012. Rząd zmieni prawo, by z tym skończyć

– Naszym zamysłem było potraktowanie przedsięwzięć na Euro 2012 bardzo szeroko, bo wielkim problemem był przeciągający się proces przygotowania inwestycji – wyjaśniała później Elżbieta Jakubiak, była minister sportu w rządzie PiS. I rzeczywiście rządowy wykaz był bardzo bogaty. Liczył 136 pozycji: od stadionów i centrów pobytowych po trasy kolejowe i drogowe, dworce kolejowe, lotniska, parkingi, a nawet obiekty muzealne.

Wraz z przyjęciem ustawy ruszył obowiązek corocznego informowania o realizacji przedsięwzięć, do czego ówczesny rząd PO–PSL początkowo podchodził z dużą starannością, przedstawiając obszerne sprawozdania, liczące niemal 300 stron. Po zakończeniu turnieju zapał opadł, a ostatnie sprawozdanie, za 2022 rok, przedstawił minister sportu w rządzie PiS Kamil Bartniczuk. Napisał, że wciąż realizowane jest jedno przedsięwzięcie Euro 2012: rozbudowa lotniska Gdynia-Kosakowo. W sprawozdaniu Bortniczuk wyjaśnił też, dlaczego musiał je przedstawić. Napisał, że obliguje go do tego interpretacja przepisów ustawy z 2007 roku, dokonana przez Rządowe Centrum Legislacji.

Rząd nawet nie uzasadnia pomysłu skasowania archaicznego przepisu, uznając, że jest to oczywiste

Rząd właśnie uznał, że dłużej nie ma to sensu. Trwają w nim prace nad szeroką nowelizacją ustawy o Radzie Ministrów i niektórych innych ustaw. Jednym z jej elementów ma być „zniesienie obowiązku przedstawiania przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej Radzie Ministrów i Sejmowi sprawozdania z realizacji przedsięwzięć Euro 2012”. Dlaczego w końcu przepis ma być skasowany? Rząd nie postanowił nawet tego uzasadnić.

Kamil Bortniczuk twierdzi, że usunięcie przepisu jest oczywiste, a gdy był ministrem sportu, obowiązek sprawozdawczy uważał za absurd. – Intencja przepisu była bardzo dobra, jednak powinien on obowiązywać do zakończenia imprezy. Jego pozostawianie w ustawie trudno tłumaczyć czymś innym niż przeoczeniem – komentuje.

Dodaje, że choć przygotowania do Euro 2012 od strony prawnej się kończą, Polska powinna „trwać w tym śnie” i „płynąć na fali” mistrzostw sprzed 12 lat, starając się o kolejne wielkie imprezy. – Moim marzeniem jest organizacja igrzysk olimpijskich w 2044 roku – mówi.