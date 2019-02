Jerzy Nowosielski na aukcji

Cztery grafiki Jerzego Nowosielskiego będą główną atrakcji aukcji Desa Unicum 7 lutego w Warszawie .

Te prace Nowosielskiego pochodzą z lat 80. i 90. Wszystkie przedstawiają kobiece akty. Artysta często podkreślał, że celem jego malarstwa jest uczynienie z kobiety centralnej postaci, wręcz obiektu kultu. Malowane przez niego sylwetki kobiece emanują wewnętrznym pięknem, a subtelna zmysłowość jest jego dopełnieniem.

W barwnych serigrafiach uproszczone figury tworzą płasko kładzione plamy koloru obwiedzione czystą linią konturu. Jeden z aktów ogranicza się do lekkiej wyrafinowanej linii rysunku na białym papierze. Artysta był mistrzem syntezy, łączącym figurację z abstrakcją, realność i sacrum, nowoczesność z bizantyjskim malarstwem ikonowym.

Jerzy Nowosielski pisał: „sztuka ludzka zajmuje się przede wszystkim miłością, bo jest to właściwie jedyny przedmiot prawdziwej, poważnej ludzkiej ciekawości, ludzkich zainteresowań i ludzkiej tęsknoty. Oczywiście Eros, najbardziej związany z doświadczeniem człowieka w jego cielesności i w jego trwaniu, wypełnia sztukę ludzką po same brzegi.” Ale cielesność w jego sztuce jest zwykle złączona z duchową kontemplacją.

Twórczość zmarłego w 2011 roku artysty jest poszukiwana przez kolekcjonerów sztuki. Ceny prac Nowosielskiego w ostatnich dziesięciu latach wzrosły prawie czterokrotnie. W końcu ubiegłego roku jego obraz „Kobiety na statku” sprzedano w Desa Unicum za prawie 1 mln zł.

Szacowane ceny prac na obecnej aukcji grafiki artystycznej wynoszą: 8-12 tysięcy zł. Na tej samej aukcji znajdą sie również prace Jana Lebensteina. Najciekawsza z nich „Zuzanna” (cena wywoławcza 1,5-2 tys. zł) jest kobiecym aktem nawiązującym do popularnego biblijnego motywu.

Jena Lebensteina (1930-1999) - twórcę słynnych „figur osiowych”, fascynowały starożytne cywilizacje na równi z komentarzami do współczesnej rzeczywistości, by przypomnieć jego znakomite ilustracje do „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella.

Katalog zbliżającej się aukcji Desa Unicum jest pełen prac znanych współczesnych artystów także innych nurtów sztuki, m.in. Wojciecha Fangora, Stanisława Fijałkowskiego, Henryka Stażewskiego, Jana Tarasina, Tadeusza Dominika, Leona Tarasewicza, Rafała Olbińskiego.

Aukcja „Grafika Artystyczna: Sztuka Współczesna” odbędzie się 7 lutego o godz.19 w Domu Aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie przy ul. Pięknej 1A.