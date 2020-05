ISIS miało nie żyć. Ale się odradza

Amerykanie nie mają już wątpliwości, że niedawny krwawy zamach na klinikę położniczą w Kabulu był dziełem bojowników ISIS-u , czyli samozwańczego Państwa Islamskiego. Zginęły 24 osoby, w tym dwoje noworodków. Zamachowcom chodziło o to, aby odpowiedzialność za atak spadła na talibów, co miałoby uniemożliwić przygotowywane przez Amerykanów porozumienie pomiędzy rządem afgańskim a talibami, niedawnymi śmiertelnymi wrogami.

Jej odradzaniu się sprzyja chaos na północy Syrii po zapowiedzi wycofania sił USA i pozostaniu jednak ich części nadal w wybranych lokalizacji. Do tego dochodzi turecka inwazja na Syrię, co skłoniło Kurdów syryjskich do nawiązania współpracy z reżimem prezydenta Asada, będących mniejszym dla nich zagrożeniem niż władze tureckie. A to Kurdowie syryjscy i ich organizacja bojowa YPG, przy współpracy z USA, prowadziła wyjątkowo skuteczne operacje przeciwko ISIS-owi.