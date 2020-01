Szef niemieckiego MSZ: Antysemityzm jest codziennością

Mass w artykule opublikowanym na łamach "Der Spiegel" w przeddzień 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau ostrzegł, że antysemickie ataki i obelgi są codziennością w realu i w internecie.

Przyczyniły się one do tego, że "niemal co drugi Żyd rozważa opuszczenie Niemiec, kraju, który od dawna stara się zmierzyć z nazistowska codziennością" - napisał Maas.