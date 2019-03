Irańska działaczka skazana na 38 lat więzienia i 148 batów

Irańska działaczka w obronie praw człowieka Nasrin Sotude została skazana na 38 lat więzienia i 148 uderzeń batem. Nie poinformowano, za co została skazana.

O skazaniu Sotude poinformował jej mąż Reza Khandan. On też nie ujawnił, o co została oskarżona, powiedział jedynie, że wyrok dotyczy dwóch spraw i jest to kara łączna. Za jedną z nich kobieta została skazana na 5 lat, za drugą - na 33 lata i baty.

Nasrin Sotude jest prawniczką i rzeczniczką praw człowieka, współpracownicą irańskiej noblistki Szirin Ebadi.

Broniła m.in. osób skazanych na karę śmierci oraz kobiet, które w powszechnym w 2018 roku w Iranie ruchu publicznie zdejmowały z głów chusty.

Nasrin Sotude została zatrzymana w czerwcu 2018 roku. Jej adwokat mówił wówczas, że jest podejrzewana o szpiegostwo, szerzenie antypaństwowej propagandy oraz o obrazę przywódcy Iranu.