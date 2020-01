68. TCS: Kraft mistrzem ostatnich kwalifikacji

Rywalizacja na skoczni im. Paula Ausserleitnera o czek z kwotą 5000 euro miała swój urok: skoki ponad 135 m nie były rzadkie, przed ostatnią dziesiątką trzeby było obniżyć belkę startową, bo niektórzy zbliżali się do granicy 142 m. Kraft wygrał kwalifikacje elegancko, był także jednym z najlepszych na treningach, ale bardziej interesujące było porównanie sił tych, którzy są najbliżej głównej nagrody 68. TCS.

Liczba uczestników ostatnich kwalifikacji zmalała do 70 skoczków. Nie stanęli na starcie Jonathan Learoyd i Rok Justin. Francuza nikt nie zastąpił, Słoweńca – Anze Semenić. W ostatniej chwili wycofał się także Niemiec Moritz Baer. Wśród 20 skoczków, którzy już w niedzielę zakończyli pracę był Jakub Wolny, który wyjedzie z Bischofshofen bez żadnego turniejowego punktu.

Pozostała polska piątka zrobiła to, co robi od 28 grudnia: jest w konkursie głównym. Każdy zauważył, że w Bischofshofen wyraźnie ożywił się Kamil Stoch, jego próby wreszcie nabrały sznytu, jakiego oczekiwano przed turniejem. Może to sygnał na kolejną część sezonu.