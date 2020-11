Biden, Trump i antyaborcyjna kontrrewolucja Pytany, czy po zatwierdzeniu przez Senat 26 października nominacji Amy Coney Barrett Sąd Najwyższy powróci do tematu legalności aborcji, Donald Trump powiedział: – Uznałem, że nie powinienem z sędzią Barrett o tym rozmawiać, skoro może w tej sprawie orzekać. Ale biorąc pod uwagę linię jej wyroków z przeszłości, z pewnością jest to możliwe AFP

Nie tylko w Polsce kwestia aborcji dzieli społeczeństwo. W Ameryce 47 lat po legalizacji przerywania ciąży żaden inny temat nie wywołuje w kampanii wyborczej tak zaciekłych sporów. I to on zapewne zdecyduje, kto 3 listopada zostanie prezydentem kraju: stawiający na wolność kobiet Joe Biden czy broniący prawa do życia Donald Trump.