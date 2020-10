Po wyroku TK ws. aborcji: Ten pożar trzeba natychmiast ugasić

PiS nie chciał – na co zwrócił uwagę w zdaniu odrębnym od wyroku prof. Leon Kieres – wziąć na siebie odpowiedzialności i zmienić przepisy w Sejmie, lecz wolał zasłonić się Trybunałem. Choć jego wyrok był zgodny z wcześniejszym orzecznictwem – przyznawał to nawet prof. Andrzej Zoll, autor decyzji z 1997 r., która skasowała aborcję z przyczyn społecznych – dziś to na rządzących spoczywa odpowiedzialność za to, co się stało. Wybuchły bowiem protesty, jakich od miesięcy w Polsce nie widziano. Tysiące ludzi chciało wyrazić swój gniew. Emocje narastały do tego stopnia, że w niedzielę byliśmy świadkami aktów wandalizmu obiektów kościelnych, wchodzenia do świątyń z transparentami, wezwań do bojkotu Kościoła. W wielu miejscach pojawiało się osiem gwiazdek oznaczających „j***ć PiS!".