Parlament Europejski: Dostęp do aborcji jest prawem człowieka

Rezolucja wzywa kraje UE do uznania, że ??każde ograniczenie dostępu do antykoncepcji, leczenia bezpłodności, opieki położniczej i aborcji "stanowi naruszenie praw człowieka" i wzywa kraje do "potępienia wszelkich prób ograniczenia dostępu” do tych usług.



Decyzja została uchwalona głosami 378 europosłów, 255 było przeciw. przeciw.



Tekst rezolucji – opracowany przez Predraga Freda Maticia, chorwackiego eurodeputowanego z grupy socjalistów – jest również krytyczny wobec tak zwanej "klauzuli sumienia", która pozwala lekarzom odmówić dostępu do aborcji. Wstrzymywanie aborcji "ze względu na religię lub sumienie", mówi tekst, "zagraża życiu i prawom kobiet".

Rezolucja, którą zdecydowanie poparła w maju Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PE, jest skierowana przede wszystkim do krajów takich jak Polska i Malta, które zakazują lub ograniczają dostęp do aborcji. Zawiera też zdecydowaną krytykę rządów, które ograniczyły lub cofnęły usługi "z zakresu zdrowia reprodukcyjnego" podczas pandemii koronawirusa.



"To głosowanie oznacza nową erę w Unii Europejskiej i pierwszy prawdziwy opór wobec regresywnego programu, który od lat deptał prawa kobiet w Europie” – powiedział Matić w oświadczeniu.



Chociaż rezolucja nie jest wiążąca, a jej główne przesłanie opiera się na konsensusie, tekst spotkał się z ostrą krytyką ze strony grupy konserwatywnych posłów do PE, wspieranych przez organizacje pro-life prowadzące kampanię antyaborcyjną.