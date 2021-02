Sondaż: Czy Polacy popierają protesty przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji?

Do protestów przeciwko wyrokowi TK dochodziło też po jego wydaniu w październiku 2020 roku. Największy taki protest miał miejsce w Warszawie - 30 października w proteście brało udział ok. 100 tysięcy osób. Protesty po opublikowaniu wyroku TK mają mniejszą skalę.

27 stycznia ukazało się uzasadnienie do wyroku TK z 22 października uznającego aborcję z powodu wykrycia ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu za niezgodną z konstytucją. Tego samego dnia, późnym wieczorem, wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw co oznacza jego wejście w życie.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy popierają protesty przeciwko orzeczeniu TK ws. aborcji.

52,9 proc. odpowiedziało, że popiera protesty chociaż w nich nie uczestniczy.

10,8 proc. ankietowanych twierdzi, że popiera protesty i uczestniczy w nich.

24 proc. ankietowanych nie popiera protestów przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji.

12,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej poparcie dla protestów przeciwko orzeczeniu TK wyrażają kobiety (67% vs 60% mężczyzn), osoby w wieku 35-49 lat (66%) oraz badani z wykształceniem wyższym (65%). Takiego zdania są też częściej osoby o dochodzie od 3001 do 5000 zł netto (70%) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (75%) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Wśród osób, które aktywnie uczestniczą w protestach, największy odsetek stanowią osoby w wieku 18-24 lata (aktywny udział w protestach deklaruje 15,1 proc. ankietowanych w tej grupie).