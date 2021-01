Rzeczniczka PiS: Protestującym podawano kłamstwa

Zdaniem Anity Czerwińskiej, organizowane w Polsce protesty to nie reakcja na sam wyrok. - Podawano kłamstwa i dezinformacje uczestnikom tych protestów, bo organizatorom chodziło o to, by prowadzić swoją cyniczną, brutalną walkę polityczną z rządem - powiedziała w rozmowie z TVP Info.

Według rzeczniczki protesty to jedyny pomysł opozycji. - To pokazuje nie tylko nikczemność tych działań, bo - przypominam - takie wyprowadzanie ludzi na ulicę stanowi dla nich zagrożenie i dla tych, z którymi oni się będą później kontaktować. To skrajnie nieodpowiedzialne i haniebne, ale też pokazuje punkt i moment, w którym PO i cale jej środowisko się znajduje. To jest całkowite ubóstwo - nie tylko moralne, ale także polityczne - powiedziała.