Policja: Nagranie pokazuje, która strona była atakująca Fotorzepa, Grzegorz Rutkowski

- Mieliśmy do czynienia z napieraniem na policjanta, który się przewrócił i uderzył nogą o hak pojazdu. Niestety doszło do bardzo poważnej kontuzji, która wyłącza policjanta na kilka tygodni, jak nie miesięcy, ze służby. Komendant przekaże informacje do pani marszałek Sejmu - powiedział na porannej konferencji prasowej rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. W ten sposób komentował zdarzenie z udziałem wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.