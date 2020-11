Czarzasty nie złoży skargi na policjantów. "Nie wiedzą co czynią" Fotorzepa, Jakub Czermiński

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że został popchnięty przez policjantów przed Sejmem. Poinformował, że nie złoży skargi. - Jestem zdenerwowany oczywiście, ale nie mam do tych ludzi żalu, bo tak naprawdę nie wiedzą, co czynią. Szef im każe, oni to wykonują. Życzę tym ludziom refleksji - powiedział.