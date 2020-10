Policja: Piątkowe protesty były bardzo spokojne

Były jednak wyjątki. Rzecznik poinformował o próbach zakłócenia manifestacji przez "grupy pseudokibiców". Prawie wszyscy zatrzymani to pseudokibice. Na stołecznym rondzie de Gaulle'a doszło do konfrontacji obu stron. Na placu Zamkowym pseudokibice usiłowali doprowadzić do bójki i użyć środków pirotechnicznych. Interweniowała policja, rozpraszając i zatrzymując sprawców.

