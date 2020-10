Krystyna Pawłowicz zaatakowana przed domem. "Nie zastraszą mnie"

W czwartek Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek 119 posłanek i posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją dwóch przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej. TK uznał, że przepisy dotyczące aborcji eugenicznej jest sprzeczny z Konstytucją. 9

Czytaj także:

PiS i Konfederacja chwalą decyzję TK. "Cios w aborcyjny przemysł śmierci"



Komentarze po decyzji TK: „Za mało im ludzkich łez”



Godek: Dzisiaj Polska jest przykładem dla Europy



Abp Gądecki o orzeczeniu TK: Cieszę się ogromnie

W czwartek przed domem zaatakowaną Krystynę Pawłowicz. Sędzia TK zapowiedziała, że nie da się zastraszyć.

- Nie zastraszy się mnie, natomiast to, takie działania zastraszające i nękające sędziów nie tylko wykonuje się na ulicy, ale wykonują już redakcje. „Gazeta Wyborcza”, która całą serię artykułów ostatnio opublikowała, jątrząc i opowiadając, jak to się kto z kim kłóci w TK, co jest oczywiście nieprawdą, szczując mnie, starają się skłócić mnie z panią prezes. To jest nieprawda i to robią media – „GW”, Onety i te wszystkie różne media elektroniczne i papierowe. Oczywiście jest przyzwolenie. Robią to na ulicy menele różnego rodzaju - mówiła w rozmowie z TVP Info.

- Ja nie wiem, czy oni w ogóle nie po narkotykach. Ja bym się wstydziła – kobietę-sędziego pod domem nie wpuścić? Naprawdę może powiem coś niepopularnego, ale uważam, że w Polsce powinna być broń. Ludzie powinni móc się bronić - dodała.

- Czuję się nękana. Jest przyzwolenie feministek, które bardzo się cieszą, jak się przykłada kobiecie nie z ich środowiska, środowiska takich flejtuchów, natomiast jak atakuje się z innego środowiska, to można zabić. Bardzo by się ucieszyły te paniusie - mówiła.