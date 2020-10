Czarnek: Konsekwencje będą wyciągane wobec nauczycieli

Minister Edukacji i Nauki poinformował, że do jego resortu docierają sygnały, że nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w wydarzeniach ulicznych, wprowadzając niepokój.

- To postawa, którą należy nazwać skrajnie nieodpowiedzialną - powiedział minister Przemysław Czarnek.

- Wszyscy walczymy o to, żeby nasi uczniowie jak najkrócej byli na nauczaniu zdalnym i jak najszybciej wrócili do nauczania stacjonarnego. To jest troska nas wszystkich. To jest troska nauczycieli. To jest troska wychowawców. To jest troska rodziców. Troska dyrektorów szkół i troska ministerstwa - mówił.

- Jak się okazuje nie jest to troska Związku Nauczycielstwa Polskiego, który zachęca do udziału w tego rodzaju protestach - dodał.

Minister Edukacji i Nauki @CzarnekP - Docierają do nas sygnały, na szczęście z niewielu miejsc, że nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w wydarzeniach ulicznych, wprowadzając niepokój. To postawa, którą należy nazwać skrajnie nieodpowiedzialną. pic.twitter.com/0HRljBJKKa — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOV_PL) October 28, 2020