Wigilijne tematy tabu. O czym nie rozmawiamy przy stole

Okres bożonarodzeniowy to czas, który umacnia więzi – ale idealny obraz jak z familijnego filmu burzy komunikacja. Blisko 60 proc. badanych przyznało, że stresuje się rozmowami przy wigilijnym stole, bo obawia się niektórych tematów. Więcej niż co piąta osoba twierdzi, że najbardziej boi się rozmów o polityce i historii. W tym pytań i dysput na temat preferencji politycznych i wrażliwych tematów, takich jak aborcja czy LGBT. Podziały przy stole mogą sprowokować także „złe i dobre" wybory w historii Polski – to podgrzewa atmosferę.

Serię niewygodnych tematów zamyka dyskusja o stanie posiadania – co 12. ankietowany przyznał, że obawia się pytań o dom, mieszkanie, auto czy dociekań o posiadanie określonych dóbr – a jeśli nie, to kiedy się ich dorobią. W zakłopotanie mogą wprawić także pytania o zarobki, osiągnięcia czy zmianę pracy.

Jak wynika z badań, prawie 40 proc. Polaków otrzymało takie krępujące lub niestosowne życzenia świąteczne. Częściej zdarzało się to młodym, do 24 lat (skarży się na to 40 proc. z nich). Z kolei najrzadziej spotykało to osoby starsze – np. co piątego powyżej 50 lat. Jednak blisko połowa (47 proc.) nigdy nie otrzymała niestosownych życzeń.