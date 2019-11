Dwa miliony Polaków doświadcza biedy

– By mieć co jeść, podsmażam na patelni suchy chleb. Podjadam go ukradkiem, dopiero gdy czuję, że zaczyna się mi robić słabo – mówi pani Emilia. – A z czego bym się ucieszyła? Jakbym już nie była głodna – podkreśla.

„Dwa miliony to za dużo, by nie dostrzegać problemu. Tym bardziej, że zagrożenie dotyczy przede wszystkim tych, którzy raczej nie mają dość siły, by upominać się o swoje" – podkreślają twórcy raportu i dodają, że co czwarty podopieczny musi przeżyć za mniej niż 8 zł dziennie.