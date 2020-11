Zbierają podpisy pod projektem legalizującym aborcję

– Legalna aborcja bez kompromisów to nazwa komitetu – ogłosiła Marta Lempart, liderka OSK. – Aborcja stała się dziś w Polsce najważniejszym symbolem wolności, bardzo się z tego cieszę – dodała. W najbliższym czasie Komitet ma zaprezentować projekt, pod którym będą zbierane podpisy. Ma być on podobny, choć nie identyczny z tym, który zgłosiła Lewica wiosną. Zakładał on legalną aborcję do 12 tygodnia. Ponieważ nie nadano mu nawet numeru druku, teraz – jak mówią organizatorki inicjatywy – zostanie on projektem obywatelskim, nad którym w ciągu kilku miesięcy od złożenia Sejm musi przeprowadzić debatę.