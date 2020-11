Kwiaty i znicze pod siedzibami PiS

- Kwiatami możemy ozdobić przestrzeń miejską, udekorować zapomniane pomniki czy miejsca pamięci, a także nasze sąsiedztwa, podwórka i balkony! A wieńce i znicze to sami najlepiej wiecie, gdzie... – napisał Ogólnopolski Strajk Kobiet na swoim profilu na Facebooku.

Od wczoraj trwa akcja „Chryzantemy złociste". Jej organizatorzy apelują w mediach społecznościowych, by pomóc sprzedawcom kwiatów.

Na pogrzebowych wiązankach były m.in. napisy: "Zdradziłaś partio mnie", „***** ***", „śp. Gospodarka", „śp. Wolność" czy „PiS. Spoczywaj w pokoju". Kwiaty i znicze ustawiano też na placu Solidarności we Wrocławiu.

Dodał, że policja na Nowogrodzkiej była uprzejma, a pan portier zdenerwowany pytał: do kogo? - I polecił (zapewne ze względu na COVID) kwiatki zostawić przed drzwiami. Gdy wychodziłem minąłem dwoje kolejnych dostawców – wspomina mieszkaniec stolicy.

Jej organizatorzy apelują by zabrać ze sobą zakupione wcześnie znicze, bo „nie muszą i nie powinny się zmarnować". - Zapalimy razem nasze znicze i ułożymy z nich osiem ogromnych gwiazd ***** ***. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, co oznacza ten symbol - pięć gwiazdek, przerwa i trzy gwiazdki - odsyłamy do popularnych wyszukiwarek internetowych – tłumaczą organizatorzy akcji.