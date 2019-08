Zmarł ks. Kazimierz Orzechowski. Aktor z zawodu, duchowny z powołania

Dopiero później odkrył swoje powołanie. "Nadszedł 21 czerwca 1959 roku. O piątej po południu przyszedłem do warszawskiego kościoła Sióstr Wizytek. Na ambonie jakiś ksiądz mówił o jakimś świętym. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że ten święty złożył koronę swego życia, żeby pójść za Chrystusem. Nagle patrzę, jak z ambony we mnie leci jakiś palec. Jakaś ręka strzela prosto we mnie: "I ty też!". Ja to "ty też tak zrobisz" wziąłem dosłownie, do siebie" – wspominał w jednym z wywiadów.