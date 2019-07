Pijaństwo ponad podziałami klasowymi

Problem z alkoholem mają robotnicy, dziennikarze i inne grupy zawodowe. Jednak największym kłopotem jest przymykanie oczu na patologię.

Pijana gwiazda dziennikarstwa za kółkiem samochodu nie różni się niczym od pijanego robotnika na budowie. Obaj stanowią zagrożenie. Osoba publiczna na podwójnym gazie jest tak samo niebezpieczna dla siebie i innych jak anonimowy pracownik pod wpływem. Poniżej dalsza część artykułu

O przypadkach pijanych robotników na budowie słyszał każdy, mimo że przepisy są dziś bardzo restrykcyjne, a alkomaty na budowach powszechne. Równie popularne są informacje o pijanych osobach publicznych. Bywa, że i politycy czy prawnicy, którzy powinni szczególnie dawać przykład, doprowadzają się do stanu alkoholowego upodlenia. Gorzej, że na problemy alkoholowe zwraca się zwykle uwagę, gdy nietrzeźwy celebryta zostaje zatrzymany lub gdy dochodzi do tragedii. Mało się mówi o profilaktyce, przeciwdziałaniu problemowi alkoholowemu i o tym, dlaczego ludzie świadomi ogromnego ryzyka, jakie podejmują, jednak nie mają hamulców i wsiadają do samochodu w stanie upojenia lub nietrzeźwi podejmują pracę.

Na świecie spada spożycie alkoholu. Mniej piją Niemcy, Włosi, Francuzi, Rosjanie. A Polacy spożywają więcej. Rocznie statystyczny Polak wypija 11 litrów spirytusu na głowę. Jeszcze w 2005 r. było to 9,5 litra. Z publikowanych danych wynika, że Polacy piją coraz więcej nie tylko przed pracą, ale też więcej niż za PRL. Piją też więcej mocnych alkoholi. – Trzy miliony zakupów mocnych alkoholi w małych butelkach rejestrują co dzień sklepy. Badaczy niepokoi, że milion transakcji dokonuje się rano – informowała w kwietniu firma badawcza Synergion. Można się okłamywać, że ludzie robią alkoholowe zakupy na wieczór lub dokonują ich o poranku pracownicy wracający z nocnej zmiany. Statystyki nie świadczą dobrze o trzeźwości narodu. Polski problem alkoholowy jest duży, ale wydaje się, że zamiast go rozwiązywać, społeczeństwo przyzwyczaja się do patologii.