Słynny szop został skatowany na śmierć?

Znany szop Edward z Olsztyna miał liczne obrażenia – wynika z sekcji zwłok zwierzęcia. A to oznacza, że mogło ono być katowane przed śmiercią.

Wcześniej podawano, że szop udusił się zamknięty w beczce przez przerażonych jego obecnością turystów. Poniżej dalsza część artykułu

Szop Edward był znany w Olsztynie. Miał wielu fanów na portalach społecznościowych, gdzie miał tez "własne konta" i grono fanów.

Wraz ze swoją właścicielką zwierzę regularnie odwiedzało placówki opiekuńcze i edukacyjne. Brało też udział w akcjach ekologicznych jak np. sprzątanie miasta. Poza tym szop kilkakrotnie pojawiał się z właścicielką w telewizji.

W czerwcu zwierzak uciekł z domu i jak podawała jego właścicielka - "przez swoją wrodzoną ciekawość świata powędrował eksplorować okolice".

Szop dotarł do domku wynajmowanego przez wczasowiczów. Tam przestraszył dzieci. Ich rodzice próbowali go przegonić, dzwonili po pomoc do różnych służb, gdzie zaczęła się spychologia, kto powinien się zająć sprawą "dzikiego" zwierza.

- Nie było chętnych, więc wczasowicze sami go złapali i wsadzili do wkopanej w ziemie plastikowej beczki, z której by nie wyszedł i żyłby do teraz, gdyby nie decyzja o jej zakryciu dopasowanym do niej wiekiem, odcinając mu tlen i zostawiając na pewną śmierć – informowała właścicielka.

Teraz okazuje się, że zwierzę, mogło być katowane przed śmiercią. - Odebrałam wyniki sekcji zwłok Edwarda i jestem załamana. Badania wykazały, że ta niewinna i ufna istota spotkała się z okrucieństwem człowieka. Obrażenia jakie stwierdzono absolutnie nie mogły być wynikiem braku tlenu. Edward został zaatakowany i uśmiercony – napisała na Facebooku właścicielka Edwarda.

Badania sekcyjne wykazały: przekrwienie w jamie ustnej i w oczach, rozległy wylew krwi w okolicy piersiowej i okolicy lędźwiowej kręgosłupa (uraz zadany z góry o wielkości 12cm x 8cm), rozległe wylewy krwi między 7 a 12 żebrem, rozległe obrzęki i wylewy krwi w płucach, w krtani i tchawicy śluz oraz piana. Do tego przekrwiony był mózg, wątroba i nerki.

Według nieoficjalnych informacji lokalnego portalu TKO.pl, który sprawę opisał, wszystkie te obrażenia były wynikiem ciosów wymierzonych dużej wielkości przedmiotem drewnianym - najprawdopodobniej kijem baseballowym.

- Dlaczego?! Przecież nikomu nie zagrażał. Bestialstwo jakiego doświadczył Edward nie da się niczym wytłumaczyć. Czym jest ludzkie okrucieństwo wobec bezbronnego zwierzęcia i gdzie leżą jego granice? Przecież to mogło spotkać każdego zwierzaka, psa czy kota. I to się wciąż zdarza. Nie rozumiem, po prostu nie mieści mi się w głowie i płaczę jak pomyślę, jak musiał cierpieć Edward – napisała właścicielka szopa. I dodała: -„Podobno wsadzili go tylko do beczki, a ja chciałam im uwierzyć".

A swój dramatyczny wpis zakończyła słowami: - „Obiecuje Ci Edward, że nie spocznę dopóki nie wymierzę sprawiedliwości za Twoją śmierć. Mam nadzieję, że Twoja ofiara będzie przestrogą dla innych ludzi o zdolnościach psychopatycznych! –napisała właścicielka Edwarda.