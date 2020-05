Rozbłysną światła dla medyków

#LightTheSky - to akcja branży eventowej, zapoczątkowana w krajach Beneluksu, gdzie firmy zajmujące się techniką estradową rozświetlały niebo z różnych miejsc w tym samym czasie.

Do akcji systematycznie dołączały kolejne kraje, a tym razem, a 1 maja - też Polska. Pokazy będzie można zobaczyć w kilkudziesięciu miastach Polski, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku czy Szczecinie.

W Szczecinie do akcji przystąpiły Opera na Zamku, Zamek Książąt Pomorskich i Filharmonia im. M. Karłowicza, a także Netto Arena.

To wszystko po to by podziękować medykom. "Walka personelu medycznego, lekarzy, lekarek, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników, salowych, jest w tym najbardziej heroiczna. Na nich spoczywa ogromny ciężar ratowania życia i powstrzymania pandemii. Ich poświęcenie i nadludzki wysiłek nie może być niezauważony i niedoceniony" - napisali organizatorzy polskiej edycji akcji.