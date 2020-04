Michał Szułdrzyński: Edukacja pokonana przez wirusa

Dziś, po sześciu tygodniach od zamknięcia szkół z powodu epidemii, widać, że to nauczyciele mieli wtedy rację. Bo w czasie koronawirusa polska edukacja zawiodła. Nie mam pretensji do pedagogów. Widzę na przykładzie własnych dzieci uczęszczających do publicznej szkoły, jak ich nauczyciele się starają, by niemal bez środków technicznych zapewnić ciągłość procesu dydaktycznego. Nie mam pretensji do dyrektorów szkół, którzy odpowiedzialni są za organizację pracy w tym stanie wyjątkowym. Wiele samorządów też się stara, stara się nawet Ministerstwo Edukacji. Ale jak można dziś plastrem zakleić to, czemu pozwalano popadać w ruinę przez trzy dekady?

Nasz system edukacyjny – wbrew światowym trendom – prowadzi do pogłębiania się nierówności społecznych, zamiast pomagać je likwidować. W czasie epidemii widać to najlepiej. Owszem, są edukacyjne platformy internetowe, wirtualne spacery po muzeach, oferta online jest przebogata. Tylko cóż z tego, jeśli nie wszyscy mają w domu komputery? Albo nie są one dość nowoczesne, by sprostać wymaganiom nowych technologii? Cóż z tego, że dyrekcja naszej warszawskiej podstawówki ujednoliciła kontakt z uczniami za pomocą narzędzia dostarczanego przez największą informatyczną firmę świata, jeśli nie wszyscy uczniowie mają techniczne możliwości, by z tego korzystać? Jeśli w domu jest więcej niż jedno dziecko, sprzętu trzeba więcej. I więcej pokoi, bo jedna pociecha o godz. 10 ma biologię, a druga polski. W końcu, by ta domowa edukacja działała, potrzeba wielu godzin dziennie poświęcanych przez rodziców. Ile rodzin ma taki komfort? Ci, którzy nie mają tego szczęścia, skazani są na wegetację na marginesie systemu.

Ale przecież wcześniej nie było dużo lepiej. Zadawane w nadmiarze lekcje do odrobienia w domu wymagały pomocy rodziców, cichego kąta w domu. Kto tego szczęścia nie miał, zostawał w tyle. Dzieci z inteligenckich domów miały znacznie większe szanse na starcie i na końcu edukacji.

Po 1989 r. uwierzyliśmy, że trzeba wszystko – łącznie ze szkolnictwem – prywatyzować. I powstały doskonałe szkoły prywatne. Ale większość dzieci chodzi do publicznych, które nie zwiększają ich szans. Ktoś zarzuci mi socjalistyczne ciągoty. Bzdura. Spójrzcie na rozwinięte państwa Europy Zachodniej, gdzie mimo kapitalizmu dba się o równe szanse, o to, by bezpłatne publiczne szkoły otwierały możliwości, zamiast zatrzaskiwać drzwi do przyszłości przed dziećmi gorzej wykształconych i biedniejszych rodziców.

W Polsce uważaliśmy, że będziemy mądrzejsi.

I nawet obecny rząd, który sprawiedliwość społeczną ma na sztandarach, zrobił wiele, by system publicznej edukacji tylko zwiększał nierówności między uczniami.