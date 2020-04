Czy myśliwi polowali, gdy lasy były zamknięte

W Polsce mimo zakazów odbywały się polowania – twierdzą ekolodzy. – Nikt prawa nie łamał – mówi prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

„Dziś nad ranem udało mi się dopaść przelatka (młodego dzika – red.) sanitarnego. Była locha z ośmioma warchlakami i cztery przelatki. Mniam, mniam..." – napisał 11 kwietnia na forum dziennika myśliwych Lowiecki.pl jeden z użytkowników. Zdaniem organizacji ekologicznych to jeden z wielu przykładów świadczących o tym, że myśliwi nie respektowali przepisów, utrudniających im polowania czy wstęp do lasów. Poniżej dalsza część artykułu

Te zmieniały się jak w kalejdoskopie. 24 marca rząd po raz pierwszy wydał rozporządzenie, ograniczające przemieszczanie się do celów zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych. Polski Związek Łowiecki wystąpił do rządu o stanowisko w sprawie możliwości polowań, jednak na swojej stronie napisał, że odstrzał sanitarny dzików w celu walki z afrykańskim pomorem świń jest powodem do opuszczenia domu.

1 kwietnia rząd przyjął kolejne rozporządzenie, zwiększające izolację społeczną, jednak tym razem zezwolił na polowania, nawet rekreacyjne, i to z mocą wsteczną, od 31 marca. Sytuacja zmieniła się 3 kwietnia, gdy Lasy Państwowe wprowadziły zakaz wstępu do lasów, rozszerzony również na myśliwych.

10 kwietnia rząd rozporządzeniem całkowicie zakazał polowań, także poza lasami, lecz 15 kwietnia zmienił zdanie. W rozporządzeniu, w którym m.in. wprowadził obowiązek zakrywania twarzy, zezwolił na polowania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zwierząt oraz „zabezpieczenia upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę".

Wpis użytkownika forum dziennika myśliwych pochodzi z dnia, gdy teoretycznie żadne polowania nie były możliwe. „Nikt nie przywiąże Cię do kaloryfera. Co najwyżej zapłacisz mandat albo sprawa zostanie skierowana do sądu" – pisał tego dnia inny myśliwy. Wpisy opublikował Mazowiecki Ruch Antyłowiecki. Odnotował też materiał TVP 3 Lublin z 12 kwietnia, który ogłosił, że mimo epidemii w lasach na Roztoczu „wznowione zostały polowania na dziki", dołączone do „tak zwanej listy wyjść pierwszej potrzeby".

To nie koniec przykładów polowań w czasie pandemii. 3 kwietnia Lubelski Ruch Antyłowiecki opublikował nagrania z 31 marca, z których wynika, że myśliwi polują, i to nie tylko na dziki, ale także jenoty. Z kolei koalicja Niech Żyją opublikowała zdjęcia z 7 kwietnia auta z przyczepą pełną martwych dzików na osiedlu w Lubaczowie. Zauważyła, że tego dnia co prawda nie obowiązywał zakaz polowań z wyjątkiem lasów, ale niedozwolone było przebywanie w przestrzeni publicznej grupy więcej niż dwóch osób. A wokół przyczepy kłębili się myśliwi.

Zdaniem Tomasza Zdrojewskiego z koalicji Niech Żyją to tylko wierzchołek góry lodowej. – W ciągu ostatnich tygodni dostaliśmy dużo więcej sygnałów o polowaniach, i to nie tylko na dziki, ale też np. lisy. Skala zjawiska jest spora i nie można tłumaczyć go tylko tym, że część myśliwych nie przestrzega zakazów w podobnym stopniu, jak inne grupy społeczne. Bulwersujące jest to, że ta grupa się wywyższa i uważa, że może działać na szczególnych prawach – komentuje.