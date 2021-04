Klub piłkarski nielegalnie zatrudniał cudzoziemców

- Teraz klub mogą czekać nieprzyjemne konsekwencje – informuje straż graniczna. I zapowiada, że w związku z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców, wobec władz klubowych skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Mogą one zostać ukarane karą grzywny do 30 tys. zł.

Poniżej dalsza część artykułu